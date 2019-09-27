Уткин прокомментировал приезд Гаттузо в Москву

Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал, что думает о приезде бывшего тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо в Москву.

По мнению Уткина, специалист приехал по каким-то важным делам, так как ранее он отказывался просто так посетить Москву по просьбе друзей.

"То есть Гаттузо не просто приехал, а раньше не хотел, и теперь счел нужным. Он обязательно потусит, я полагаю, он веселый парень. Но у него совершенно точно есть и какие-то дела.

Только в одной Москве две почти готовые тренерские вакансии. Через неделю окно для сборных, в котором такие отставки нередко происходят. Что в "Спартаке", что в "Динамо" всерьез тренеров никто не искал, когда это можно было сделать спокойно и размеренно, а сейчас..", - написал Уткин в своем телеграме.

Ранее сообщалось, что "Милан" может вернуть Гаттузо.

За всю свою тренерскую карьеру специалист работал с "Сьоном", "Палермо", ОФИ, "Пизой" и "Миланом".

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