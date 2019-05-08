Уткин прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева
Известный российский журналист Василий Уткин поделился мыслями о наказании для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Напомним, что футболисты получили реальный тюремный срок: Кокорин - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.
"О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить. Это не смешно. Тюрьма - нет. Совсем не потому что тюрьма - это страшно или избыточно жестоко. Нет, тюрьма это мерило. Вы смеетесь над сантиметрами? Над килограммами? Гуляки-драчуны садятся за дебош с дракой. На сколько сядут виновные в катастрофе Суперджета? За эти дни мы узнали, что в аэропорту не работают спасательные службы. Что самолет сделан из легковоспламеняющихся материалов, при горении выделяется удушающий газ. В самолёте от попадания молнии отказывает электроника - ситуация нештатная, но не уникальная. И так далее. Там 41 труп, люди погибли страшной смертью.
Вы скажете, при чём тут? Тюрьма. Вот мерило. Кто сядет за это и сядет ли? Подождём расследования. Расследование снятого на видео дебоша шло полгода. Расследование гибели самолёта с хором Александрова идёт который год? Вы знаете, в чём причина? Кто сел? Или никто не виноват? Дело не в том, много или мало дали. Смысл наказания не в суровости, а в неотвратимости. А всё остальное неважно. Статус футболистов лишь антураж. Если бы отпустили - он бы так же работал, светошумовой гранатой.
Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд. Харви Вайнштейна и Кевина Спейси еще не судили. Тайгер Вудс не сидел. Кроме того, карьеры футболистов вообще не тот вопрос, который меня занимает. Меня занимает тюрьма. Там должны находиться те, кто опасен для общества. Их явно меньше количественно, чем заключенных, в любой момент времени. Круг воров, насильников, пьяных водителей, попов-педофилов, садистов-ментов гораздо шире, чем перечень их всех, осужденных и отбывающих наказание. Важно только это, а не много или мало проведут за содеянное два футболиста-социопата", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Не пропустите: Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву. Футболисты получили реальный тюремный срок. | http://soccernews.ru
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