Уткин прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко

Известный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался по поводу решения ЦСКА продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.

Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2021 года.

"Новый контракт Гончаренко - как много слов! На самом деле смысл простой: как вы поменяете тренера, если до августа играть через месяц со старой командой, а потом через неделю с обновленной?

Так можно, только если вы готовили смену тренера заранее. Ну, как «Локомотив»; правда, там ошибочно решили, что смена тренера - это просто оформление на работу другого человека, и этого достаточно.

Но нет. Потому и контракт с Гончаренко на год. Это не новое доверие - его как раз можно заработать за этот год. Это нормальное кризисное решение. Думаю, в другом случае шансы Виктора были бы 50 на 50 в лучшем случае.

Но в чем Гончаренко не откажешь - он умеет меняться. Он развивается, не остановился. Думаю, это ключевой год в его карьере. Если ЦСКА выправится после своего многолетнего хозяйственного спада - это очень перспективное место работы для совсем не старого и еще далеко не реализовавшегося тренера. Тут я оптимист. Тем не менее, решение клуба о годичном контракте сейчас ни о чем не говорит, иное было бы абсурдом", - написал Уткин.

Гончаренко работает в ЦСКА с 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед. Вместе с тренером клуб завоевал Суперкубок России 2018 года и дошел до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Не пропустите: Гендиректор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Гончаренко. | http://soccernews.ru