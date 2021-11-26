Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России

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Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Знаменитый российский журналист Василий Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России.

Национальная команда сыграет против сборной Польши.

"О жеребьевке стыков. Там нет команды сильнее Хорватии. Которую мы чуть не опередили. Да, это другое соревнование, плей-офф, а не группа. Но тем не менее. 

Легко быть не могло. Нормально", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

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