Уткин прокомментировал скандал с участием Курта Зума
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об инциденте с участием защитника "Вест Хэма" Курта Зума.
Напомним, что футболист избил свою кошку. Ему грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.
"Даже говоря об АПЛ приходится обсуждать кошек Курта Зума. В сети распространилось видео, на котором он наказывает свою кошку за то, что она вроде как разбила дорогую вазу. Самое удивительное в том, что у Зума по этому поводу серьёзные неприятности. Это видео у него на кухне снимал его родной брат Йоан.
В России говорят, что было у отца три сына: два умных, а третий футболист. Если у братьев Зума есть ещё один брат, ещё более младший, интересно, в кого же он такой уродился, если двое вот настолько тупы с самого начала. Один кошку лупит, второй снимает, затем выкладывает и потом ещё сожалеет", - сказал Уткин.
Не пропустите: "Вест Хэм" лишился спонсора из-за инцидента с Зума. | http://soccernews.ru
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