Уткин прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной России

Теги россиявалерий карпинвасилий уткин

Уткин прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из сборной РоссииФото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Известный российский журналист Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что ему нужно подумать о своем будущем в национальной команде.

"И, кстати, слова Карпина о том, что он еще подумает, оставаться ли в сборной, недолго, но подумает - вообще не обязательно рассматривать как рефлексию. Он ведь объяснил: у него был план действий. Последний матч показал, что это не работает. 
Ну, и надо подумать, конечно. Если непонятно, почему так - может, и стоит уступить место. 
Это логично. Небесспорно (потому что решение можно перепридумать), но логично", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

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