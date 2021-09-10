Уткин прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ

Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Знаменитый комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина, который выступил против отмены на легионеров в российской премьер-лиге.

"У меня всегда в подобных случаях, когда, например, президент страны говорит о футболе, возникает только один вопрос.

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже?

"И молчание было ему ответом» (с)", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Также не пропустите: Дани Ольмо высказался о возможном переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru