Уткин прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ

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Уткин прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛФото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Знаменитый комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина, который выступил против отмены на легионеров в российской премьер-лиге.

"У меня всегда в подобных случаях, когда, например, президент страны говорит о футболе, возникает только один вопрос.

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже?

"И молчание было ему ответом» (с)", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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