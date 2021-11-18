Уткин прокомментировал слухи о снижении зарплаты Зобнина

Фото: инстаграм Зобнина/Автор неизвестен

Знаменитый российский журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о том, что полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин запросил снижение оклада.

"Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно.

Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно заняться благотворительностью самому.

Роман, мы собираем деньги на двух пацанов со СМА. Они погибнут без нас. Я, кстати, перевел. Переведи, Роман. Ты ж добрый парень. У тебя лишние деньги – так есть же сердце, чтоб ими распорядиться.

Фонд Ройзмана. Там два мальчика со СМА, спинально-мышечная атрофия, которые не вписываются в критерии тех, кому помогает государство. А мы поможем. Помоги, покажи пример", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Также не пропустите: Ван де Бека не предлагали "Реалу". | http://soccernews.ru