Уткин прокомментировал смерть Ковбы
Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен
Знаменитый российский журналист Василий Уткин прокомментировал смерть бывшего игрока "Крыльев Советов" Дениса Ковбы.
Напомним, что экс-футболист сборной Беларуси скончался в возрасте 42 лет из-за осложнений связанных с коронавирусом.
"Очень жаль Дениса Ковбу. "Крылья", за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости.
Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь…", – написал Уткин в твиттере.
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