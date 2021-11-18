Уткин прокомментировал смерть Ковбы

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Уткин прокомментировал смерть КовбыФото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Знаменитый российский журналист Василий Уткин прокомментировал смерть бывшего игрока "Крыльев Советов" Дениса Ковбы.

Напомним, что экс-футболист сборной Беларуси скончался в возрасте 42 лет из-за осложнений связанных с коронавирусом.

"Очень жаль Дениса Ковбу. "Крылья", за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости.

Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь…", – написал Уткин в твиттере.

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