Уткин прокомментировал смерть Василия Кулькова

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на известие о смерти экс-футболиста "Спартака" и сборной России Василия Кулькова.

"Он тогда моментально стал моим любимым игроком в "Спартаке". Во-первых, потому что Вася. Во-вторых, потому что среди мастеров спорта, заслуженных и международного класса, выступавших в его первый год за "Спартак", Кульков был перворазрядником. Это раньше на стадионе зачитывалось вместе с составами, звучало очень необычно. Кульков в ранние и лучшие годы был игроком не просто разносторонним. На любой позиции играл ярко. И всюду успевал в атаку.

В последнем чемпионате СССР чемпионом стал ЦСКА, но в их встречах "Спартак" был лучше. Помню гол в "Лужниках" - ЦСКА давил, буквально на воротах сидел. В какой-то момент последовал вынос. Казалось, безадресный, куда подальше. Но за мяч зацепился Шмаров и потащил его вперёд. Защитник отжимал его в сторону, но Шмаров всё равно бежал, а потом не глядя успел перевести в центр. Туда Кульков примчался в полном одиночестве и забил, то есть он был глубоко в своей штрафной и припустил по прямой через всё поле сразу же, как только мяч встретился со Шмаровым. Очень сильный физически, очень удалой.

Есть в биографии Кулькова ещё один удивительный штрих. Драматичный. Он так и не сыграл на Чемпионатах Мира и Европы, хотя в отборах Евро-1992 и 1996 года, к американскому Чемпионату Мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды получал тяжёлые травмы. А в США не поехал по принципиальным соображениям... Мостовой и Юран, товарищи по "Бенфике", подписали письмо за отставку Садырина - и поехали. А он вот - нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушёл рано", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что 54-летний Кульков более года боролся с раком пищевода, но сегодня умер, не дождавшись очередной плановой операции.

Не пропустите: "Порту" и "Бенфика" выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова. | http://soccernews.ru