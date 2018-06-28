Уткин прокомментировал травму Марсело

Известный футбольный комментатор Василий Уткин дал комментарии о повреждении защитника сборной Бразилии Марсело.

"Кстати! Причина замены Марсело вчера - спазм мышцы возле позвоночника. Причина этого может быть связана со слишком мягким матрацем в гостинице.

Вот так "Атлетико" нанесли травму футболисту "Реала" - написал Уткин в твиттере.

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