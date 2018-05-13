Уткин прокомментировал уход Манчини из "Зенита"

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался об уходе Роберто Манчини с поста тренера "Зенита".

"Обоюдное согласие: шарф оставь, шапку, *** с тобой, можешь с собой забрать" - написал Уткин в своем твиттере.

Ранее стало известно, что "Зенит" расторг контракт с Манчини по обоюдному согласию сторон.

Читайте также: Уткин высказался о расширенном списке футболистов сборной на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru