Уткин прокомментировал уход Манчини из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургвасилий уткинроберто манчини

Уткин прокомментировал уход Манчини из "Зенита"

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался об уходе Роберто Манчини с поста тренера "Зенита".

"Обоюдное согласие: шарф оставь, шапку, *** с тобой, можешь с собой забрать" - написал Уткин в своем твиттере.

Ранее стало известно, что "Зенит" расторг контракт с Манчини по обоюдному согласию сторон.

Читайте также: Уткин высказался о расширенном списке футболистов сборной на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов