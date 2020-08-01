Уткин прокомментировал увольнение Юрана из "Химок"

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Уткин прокомментировал увольнение Юрана из "Химок"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера "Химок".

"Когда вы видите скрин письма с подписями игроков "Химок" в поддержку Сергея Юрана, я бы хотел напомнить вам, что карьера Юрана-игрока тоже связана с письмом. С письмом игроков, которые хотели выбрать себе тренера. Это было накануне Чемпионата Мира 1994 года. Знаменитое письмо 14-ти. Неправда ли, мило, что она повторяется? Это сложнейшая история. Я про 94-й. Там все, как ни странно, хотели как лучше, никто не был прав в сколько-нибудь полной мере, а закончилось всё кризисом, из-за которого в нашем футболе не состоялось мощнейшее поколение. Такого нового не просматривается, кстати.

Но я сейчас вспоминаю эту историю по совершенно конкретной причине. Юран-игрок то письмо за отставку тренера-Садырина и возвращение тренера-Бышовца, где игроки сообщали, что если не сделают, как они просят, они не поедут на Чемпионат Мира - Сергей Юран подписал. Тренера не поменяли. А на Чемпионат Мира Юран поехал. Сейчас Юран в два раза старше. Ну как можно было за 26 прошедших лет ни на сколько не поумнеть - и снова уповать на письма. Такую колоссальную работу проделало время, а - четверть века. Вот поэт писал:

Я знаю, я знаю, и море на убыль идёт,

Песок засыпает оазисы, сохнет река,

И в сердце пустыни когда-нибудь жизнь расцветёт,

И розы вздохнут над студеной водой родника...

А Сергей не меняется. Ну, это не тренерское качество. Совершенно точно", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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