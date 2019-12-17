Уткин прокомментировал вероятное назначение Слуцкого главным тренером "Рубина"
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о перспективах Леонида Слуцкого на посту главного тренера "Рубина".
Напомним, что в понедельник казанский клуб уволил Романа Шаронова, а Слуцкий является приоритетным кандидатом на освободившийся пост.
"Для российского тренера, каким бы он ни был, европейская карьера - это всегда зигзаг, а не путь вверх или вниз. Да и редко когда получается добиваться успеха у наших тренеров в Европе. Очень трудно представить, чтобы такой опытный менеджер, как Сайманов, уронил "Рубин" в ФНЛ. Этот сезон полезен, чтобы проверить команду в кризисных условиях. Если дальше менеджерская работа будет нормальной, то сегодняшнее 13-е место - просто этап развития.
У "Рубина" не было никаких задач на сезон. Дали шанс молодому тренеру. И ничего "Рубин" этим не потерял. Сейчас появилась возможность пригласить опытного тренера. Поэтому Слуцкий станет проектообразующей фигурой в "Рубине". Теперь будут другие ориентиры. Полгода отыграли Кварацхелия и другие молодые игроки. Они получили опыт, который могли бы не получить в "Локомотиве" и других командах. В том числе и кризисный.
Если Слуцкий вылетит с "Рубином" из Премьер-лиги, он будет вправе сказать, что в этом городе ничего не поможет футболу, а вместо стадиона - бассейн. Это вы сейчас рискуете, это про вас тогда будут говорить, что вам даже Слуцкий не помог. А этот человек всегда найдёт себе работу, независимо от результата с "Рубином", - сказал Уткин.
По итогам 19 туров "Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе.
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