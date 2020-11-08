Уткин прокомментировал видео с мастурбирующим Дзюбой

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о видео, на котором нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занялся самоудовлетворением на камеру.

"Человеку свойственно испытывать страсти. Высокая страсть становится поводом для написания стихов и романов. А если она низменная? Про онанизменную можно разве только снять видео. Но лучше все-таки не снимать. A то мало ли. У меня все", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

32-летний Дзюба женат с 2012 года. У него есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

Не пропустите: Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть. | http://soccernews.ru