Уткин прокомментировал вопрос Путину об интимном видео Дзюбы

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал вопрос, заданный президенту Российской Федерации Владимиру Путину об интимном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

"Раньше вопросы президенту про спорт поручали Валерию Газзаеву и они задавались в жанре вылизывания. Сейчас гранд-дама с "Матча" спросила про мастурбацию (В оригинале использовано нецензурное слово. - Прим. Soccernews)", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Дзюба женат с 2012 года, у него есть двое сыновей.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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