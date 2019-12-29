Уткин прокомментировал возможное назначение Кононова в брестское "Динамо"

Футбольный журналист Василий Уткин высказался о том, что Олег Кононов может возглавить брестское "Динамо".

"Ну вот, возврат к гармоничной карьере. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе!" - заявил Уткин.

Кононов находится без работы с осени этого года после того, как покинул "Спартак".

Напомним, что брестское "Динамо" стало чемпионом Беларуси и в следующем сезоне примет участие в Лиге Чемпионов.

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