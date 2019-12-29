Уткин прокомментировал возможное назначение Кононова в брестское "Динамо"
Футбольный журналист Василий Уткин высказался о том, что Олег Кононов может возглавить брестское "Динамо".
"Ну вот, возврат к гармоничной карьере. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе!" - заявил Уткин.
Кононов находится без работы с осени этого года после того, как покинул "Спартак".
Напомним, что брестское "Динамо" стало чемпионом Беларуси и в следующем сезоне примет участие в Лиге Чемпионов.
Читайте также: Кононов может продолжить карьеру в Беларуси. | http://soccernews.ru
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|Белшина
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|5
|Гранит
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|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18