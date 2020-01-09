Уткин прокомментировал возможный переход Тарасова в "Рубин"

Журналист Василий Уткин рассказал, что думает по поводу того, что бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в "Рубине".

"Наверняка не сильно оптимистичнее меня рассматривая перспективы возрождения Тарасова, "Рубин" тем не менее на что-то рассчитывает. Клуб ведь ничем не рискует. Тарасов будет очень медленным, при нем опыт, рост, физическая сила. И позиция опорника. Ну, может быть, защитника. Одного из трех.

Он может пригодиться исключительно в игре от глубоко сидящей обороны. Как, например, пригождался Кутепов сборной на чемпионате мира - снимать подачи при массированной обороне. Больше ни для чего. Это проливает свет на игровые планы "Рубина", - сказал Уткин.

Ранее сообщалось, что футболист отправился на зимние сборы вместе с казанским клубом..

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