Уткин прокомментировал возможный переход Урунова в "Спартак"

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе узбекистанского полузащитника "Уфы" Остона Урунова в московский "Спартак".

"Не вижу ничего дурного в том, что менеджер (Шамиль Газизов - генеральный директор "Спартака", который ранее занимал аналогичную должность в "Уфе". - Прим. Soccernews) забирает с собой в большой клуб молодого игрока, которого считает большим талантом. И в том, что он оптимистично оценивает его перспективу.

Коллега Геркус обращает внимание на статистику Урунова, который так и не отдал ни одной передачи и без голов за "Уфу". Но очевидно ведь, что применительно к этому Газизов может ориентироваться не только на общеизвестную статистику", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился о переходе 19-летнего Урунова за два миллиона евро. На игрока также претендовал ЦСКА.

В нынешнем сезоне Урунов провел за "Уфу" 10 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

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