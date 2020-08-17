Уткин прокомментировал возможный уход из "Барселоны" Месси

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Уткин прокомментировал возможный уход из "Барселоны" Месси

Известный блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале высказался по поводу возможного ухода капитана "Барселоны" Лионеля Месси из команды.

"Помните закат великих звезд? Помните закат Марадоны, как долго он и непонятным образом продолжался? Причем сами они к этому времени довольно давно уже готовятся. Роналду, помните, вес тела уменьшал, чтобы оставаться резким? А Месси… Здесь все сложнее. Что сейчас делать Месси, казалось бы? Он снова проигрывает в "Барселоне". Рано или поздно он будет тут проигрывать так всегда, если ничего не изменится. Что может измениться, если он тащит команду на себе, но рано или поздно на старуху, в данном случае на старика, наступает проруха. Говорят о том, что Месси перейдет в "Интер", потому что его папа купил там пентхаус. На самом деле пентхаус в Милане - это просто очень хорошее вложение денег, потому что это классная недвижимость. Может быть, Месси перейдет в "Сити" к Гвардиоле, воссоединится. Вроде как даже "Сити" уже этого хочет. А может быть, останется в "Барсе", потому что "Барселона" -  его дом", - заявил Уткин.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Месси сообщил "Барселоне" о том, что покинет клуб этим летом. Однако позже каталонцы опровергли эту информацию.

А еще: Месси рассматривает три варианта развития своей карьеры| http://soccernews.ru
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