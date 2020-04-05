Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию

Известный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, что думает по поводу возвращения форварда "Сельты" Федора Смолова в Россию.

"О перелёте Смолова. Молодец парень. Мне совершенно всё равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что "Сельта" за тебя всё сама решит.

Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

Штраф надо заплатить? Значит, надо. Никто в точности не знает, как победить пандемию и её издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно", - написал Уткин.

Напомним, футболист неоднократно запрашивал разрешение у руководства "Сельты" покинуть страну, однако руководство клуба не отпускало игрока.



В "Сельте" сообщили, что россиянина ждет наказание по возвращении.

Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.

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