Уткин прокомментировал временный уход Мутко из РФС

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о приостановке деятельности Виталия Мутко в РФС.

"В анекдоте было, что англичанин не прощается и уходит, а еврей прощается и не уходит. В футболе нашем ничего не меняется. Главное, что не Газзаев вместо него, а то это было бы падение в пропасть. Он два клуба развалил" - приводят слова Уткина российские СМИ.

Напомним, что и.о. президента РФС назначили Александра Алаева.

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