Уткин прокомментировал второй случай заражения коронавирусом
Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу информации о том, что второй футболист РПЛ заразился коронавиурсом.
Сегодня, 18 мая, стало известно, что защитник "Рубина" Плиев сдал положительный тест на Covid-19.
"Два сообщения за два дня о коронавирусе у футболистов РПЛ. Когда первым оказался Фарфан, даже некоторые коллеги поразмыслили, а не означает ли это, что "Локомотив" не хочет доигрывать. Правда, версия о проклятии свыше вроде бы возобладала. Или нет? Я не следил.
Сегодня еще вот Плиев в "Рубине". На самом деле это все означает только одно: начали делать тесты. Команды собираются, идет тестирование. Так что это даже добрый знак, если говорить о чемпионате. Всего двое пока. Лучше статистики по стране.
Больным здоровья, футбол - на поле!" - написал Уткин в телеграме.
По последним данным, в России коронавирусом заражены почти 300 тысяч человек.
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|2
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|22
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|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
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|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
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|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
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