Уткин прокомментировал второй случай заражения коронавирусом

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Уткин прокомментировал второй случай заражения коронавирусом

Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу информации о том, что второй футболист РПЛ заразился коронавиурсом.

Сегодня, 18 мая, стало известно, что защитник "Рубина" Плиев сдал положительный тест на Covid-19.

"Два сообщения за два дня о коронавирусе у футболистов РПЛ. Когда первым оказался Фарфан, даже некоторые коллеги поразмыслили, а не означает ли это, что "Локомотив" не хочет доигрывать. Правда, версия о проклятии свыше вроде бы возобладала. Или нет? Я не следил.

Сегодня еще вот Плиев в "Рубине". На самом деле это все означает только одно: начали делать тесты. Команды собираются, идет тестирование. Так что это даже добрый знак, если говорить о чемпионате. Всего двое пока. Лучше статистики по стране.

Больным здоровья, футбол - на поле!" - написал Уткин в телеграме.

По последним данным, в России коронавирусом заражены почти 300 тысяч человек.

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