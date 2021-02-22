Уткин прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России

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Уткин прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о субботнем поражении "Зенита" от тульского "Арсенала", которое привело к вылету питерской команды из Кубка России.

"Зенит" - это удивительная команда, в которой никак не может появиться ничего нового. Я очень хорошо понимаю, что "Зенит" играл без нескольких ведущих игроков. Всё равно "Зенит" сильнее "Арсенала". Всё равно игра проходит в идеальных условиях "Газпром-Арены", этой замечательной конфорки, на ней всегда тепло. И в итоге "Зенит" не может показать ничего.

Уже и предсезонка была полноценная, и даже Малком бывал здоров, и всё равно нет ничего кроме того, чтобы в штрафной что-то придумал Дзюба. В концовке матча "Зенит" пытался забить хотя бы один гол. На поле, в штрафной одновременно находились Ерохин, Крапухин и Дзюба. Все за 190 сантиметров, как я понимаю. Может, задача была в том, чтобы Ерохин и Крапухин взяли Дзюбу и подбросили его вместе очень высоко? Или кто-нибудь взял Дзюбу на плечи? Тогда, может быть, Дзюба выиграл бы верховую борьбу у Григалавы.

Мы говорим о команде, которая вообще больше ничего не может придумать, ещё и производит впечатление очень несвежей физически. Боюсь, что это уже не кризис идей, усталости, перелётов. Боюсь, это полное отсутствие идей и соображений. "Зенит" постепенно приближается к формулировке - знаете, так иногда называют команды, в которых много дорогих игроков, которые ничего не показывают - есть такой специальный термин "помойка звёзд". Пока это ещё не так, но в этом направлении происходит движение", - сказал Уткин.

Напомним, что "Зенит" проиграл "Арсеналу" со счётом 1:2 и в мае сложит полномочия обладателя Кубка России.

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