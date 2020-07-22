Уткин прокомментировал высказывания жены Семака о финансирования "Зенита"

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался по поводу слов жены главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анны о финансирования клуба.

Напомним, вчера девушка в инстаграме заявила, что "Зенит" не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам".

"Анне Семак совершенно нет нужды объяснять за источники финансирования "Зенита", причем даже если б она лучше в этом разбиралась - все равно не стоило бы.

И личный бизнес тут тоже ни при чем, потому что личный бизнес Анны, в чем бы он ни заключался, имеет семейные средства в качестве как минимум инвестиций, а деньги в семью приносит только муж.

А сказать на самом деле достаточно одно, простое. Независимо ни от чего свои деньги Сергей Семак заработал честным трудом, на работе, право заниматься которой он доказывал и доказывает в конкурентной борьбе на открытом рынке услуг. И со всех его доходов много лет платились и платятся весомые налоги.

А как человек тратит заработанное... Слать по произвольно выбранному адресу с таким вопросом. Хоть на парусной яхте слать", - написал Уткин.

Напомним, по итогам текущего сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России второй раз подряд.

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