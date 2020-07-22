Уткин прокомментировал высказывания жены Семака о финансирования "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсергей семаквасилий уткин

Уткин прокомментировал высказывания жены Семака о финансирования "Зенита"

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался по поводу слов жены главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анны о финансирования клуба.

Напомним, вчера девушка в инстаграме заявила, что "Зенит" не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам".

"Анне Семак совершенно нет нужды объяснять за источники финансирования "Зенита", причем даже если б она лучше в этом разбиралась - все равно не стоило бы.

И личный бизнес тут тоже ни при чем, потому что личный бизнес Анны, в чем бы он ни заключался, имеет семейные средства в качестве как минимум инвестиций, а деньги в семью приносит только муж.

А сказать на самом деле достаточно одно, простое. Независимо ни от чего свои деньги Сергей Семак заработал честным трудом, на работе, право заниматься которой он доказывал и доказывает в конкурентной борьбе на открытом рынке услуг. И со всех его доходов много лет платились и платятся весомые налоги.

А как человек тратит заработанное... Слать по произвольно выбранному адресу с таким вопросом. Хоть на парусной яхте слать", - написал Уткин.

Напомним, по итогам текущего сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России второй раз подряд.

Не пропустите: Семак подвел итоги матча 1/2 Кубка России "Зенита" со "Спартаком"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"

Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов