Уткин прокомментировал заявку сборной Испании на ЧМ-2018

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался о заявке сборной Испании на ЧМ-2018.

"Заявка сборной Испании однозначно утверждает, что в глазах руководителей сборной игроки, выступающие в АПЛ - второй сорт" - написал Уткин в твиттере.

Напомним, что в заявку не вошли Эктор Бельерин, Маркос Алонсо, Сеск Фабрегас и Альваро Мората.

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