Уткин прокомментирует матч "Барселона" - "Реал"
Журналист Василий Уткин сообщил, что он будет комментатором матча 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал".
"Я принял приглашение поработать эту игру на "Телеспорте", известном ранее как "Сила ТВ", – написал Уткин в своем Instagram.
Матч "Барселона" – "Реал" состоится в среду, 18 декабря. Начало поединка – в 22:00 мск.
Изначально встреча должна была состояться в октябре, но матч был перенесен из-за непростой политической обстановки в Каталонии.
Не пропустите: Зидан высказался о том, что у "Барселоны" на день больше отдыха перед класико. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе
-
Гол Бензема на 95-й минуте спас "Реал" от поражения в матче с "Валенсией"
-
"Интер" не смог победить "Фиорентину", но вернулся на первое место в Серии А
-
Матч чемпионата Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста
-
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 декабря
-
ПСЖ разгромил "Сент-Этьен" благодаря дублю Мбаппе
-
4
Гол Бензема на 95-й минуте спас "Реал" от поражения в матче с "Валенсией"
-
1
"Интер" не смог победить "Фиорентину", но вернулся на первое место в Серии А
-
1
Уткин прокомментирует матч "Барселона" - "Реал"
-
Матч чемпионата Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста
-
Бывший хавбек "Зенита" Паредес забил свой первый гол за ПСЖ
-
Гвардиола высказался о возможном уходе Артеты в "Арсенал"
-
Де Брюйне прокомментировал свою выдающуюся игру в матче с "Арсеналом"
-
Клуб Бекхэма предложил крупную сумму за форварда "Зенита"
-
Депай может пропустить остаток сезона
-
1
Де Хеа намекнул, что на нем фолили в момент гола "Эвертона"
-
Гол Мунира не спас "Севилью" от поражения домашнем матче с "Вильярреалом"
-
"Рома" обыграла СПАЛ. Мхитарян забил гол
-
1
Болельщики "Лиона" посвятили баннер защитнику Марсело: "Пальцы оставь для своей жены"
-
1
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал"
-
Игуаин рассказал, почему решил вернуться в "Ювентус"
-
"Ренн" минимально обыграл "Лион" в матче Лиги 1
-
"Аякс" минимально проиграл АЗ
-
"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10