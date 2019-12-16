Уткин прокомментирует матч "Барселона" - "Реал"

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Уткин прокомментирует матч "Барселона" - "Реал"
Журналист Василий Уткин сообщил, что он будет комментатором матча 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал".

"Я принял приглашение поработать эту игру на "Телеспорте", известном ранее как "Сила ТВ", – написал Уткин в своем Instagram.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится в среду, 18 декабря. Начало поединка – в 22:00 мск.

Изначально встреча должна была состояться в октябре, но матч был перенесен из-за непростой политической обстановки в Каталонии.

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