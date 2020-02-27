Уткин: "Рами свою детскую мечту уже исполнил - он вставил той девушке, на которую молился в юные годы"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин пошутил по поводу перехода в "Сочи" французского защитника Адиля Рами.
"Футболисты, которые собраны в "Сочи", давно позабыли о своей детской мечте. Именно, чтобы напомнить им об этом в команду приходит Адиль Рами. Чемпион мира 2018 года. В свои 34 года Рами, видимо, призван всколыхнуть сочинскую тишь да гладь. Уж кто, кто, а Рами свою детскую мечту уже исполнил, он вставил той девушке, на которую он молился в юные годы. Он добился любви Памелы Андерсон.
И наше дело коллеги, блогеры, журналисты, влогеры, довести до умов футболистов, что когда они будут пробрасывать мяч между ног Адилю Рами, они пробрасывают мяч меж тех самых ног, между которых... ну вы понимаете. Вот такого в РПЛ ещё не бывало. Давайте ждать этого момента, это вам не Роберто Карлос приехал в Махачкалу старость справлять", - сказал Уткин.
Напомним, что 34-летний футболист присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.
Рами известен по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Марсель", "Севилью" и "Фенербахче".
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Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками
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