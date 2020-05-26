Уткин раскритиковал академию "Спартака" из-за ситуации с Гулиевым

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации с переводом в дубль полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева.

"История Аяза Гулиева рисуется крайне показательной для устройства ФК "Спартак Москва". Парня перевели во вторую команду за неразовое хамство по отношению к тренеру. Он отметился идиотским, очевидно с корнями, с личностным подтекстом скандалом с избиением пешехода. Мне написал знакомый, которого я не назову, что парень всегда хамил персоналу. Бывают такие люди. Иногда проходит с возрастом. Тут, кажется, не пройдёт, и не то чтобы я не верю в людей, но с Аязом случай не первый, после нападения на пешехода, а случилось оно на фоне позорного процесса Кокорина/Мамаева, дела, в котором негодяи учили жизни хулиганов, Гулиев прошёл в нескольких шагах от тюрьмы. Когда такие уроки проходят даром... Какие тогда нужны?

Но я совсем не о морали, Гулиев взрослый человек. Не умеет жить в приличном обществе, будет жить в неприличном. Если не научится себя вести... Я всё же надеюсь, закон о домашнем насилии пересмотрят и это не кончится именно тем, к чему уверенно идёт. Я о "Спартаке". Парень в клубе, если общедоступные данные не врут, с пяти лет. Что о нём может быть неясно клубу, в котором он рос? А ведь "Спартак" на него потратился дважды. Сперва растя, потом продав и далее выкупив. И на пути этой торговли, а "Спартак" из клубов, которые выращиванию игроков уделяют большое внимание, старается на своей ферме разумно хозяйствовать, не удалось знание тренеров академии как-то извлечь из обжитых тренерских и довести до спортивного директора. Это был бы нормальный процесс; но Гулиева выкупали, в этот момент спортивный директор должен был бы, обязан навести справки и получить досье с примерами из жизни страниц на двадцать.

Этого должно было хватить отговорить от страстного стремления потратиться на такого игрока даже такого закомплексованного паникера, как Олег Кононов. Даже закомплексованного паникера, находящегося в дополнительном паническом цейтноте. Но не смогли. И возникает единственный вопрос. Если клуб не может разобраться в человеке, которого готовит с пяти лет. Если вот так. То на фига вам академия? На кой это вот всё? Даже коза второй раз баян не берёт. Занимайтесь скаутингом. Не надо засорять мозги традициями, традиции сами себя не пользуют, тут мозги нужны. Вот от такого вывода руки опускаются. Потому что это анекдот. Это басня Крылова, а не многолетняя работа", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Гулиева отстранили от тренировок с основой за регулярные пререкания с тренерами. Летом его попытаются отдать в бесплатную аренду. Если желающих подписать хавбека не найдётся, то с ним, вероятно, расторгнут контракт.

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