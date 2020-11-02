Уткин раскритиковал Черчесова

Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове. Журналист отменил, что тренер часто уходит от ответов на вопросы журналистов.

"Я являюсь Черчесоскептиком, и у меня со сборной идеологические разногласия - мне не нравится, как она играет, мне она на нравится на уровне концепции. Когда я говорил об этом в последний раз по итогам последних на данный момент сыгранных матчей сборной России, не очень удачных, я сказал, в частности, что наш футбол сейчас не настолько богат на таланты и на ярких игроков, созидательных, чтобы вообще исходить из того, что наша играет, условно говоря, по системе "8-2", и эти два - это, допустим, Дзюба и Головин. А имея в национальном футболе таких двух игроков, как Головин и Миранчук, на самом деле мы имеем дело с тем, что уже год за годом Миранчук практически является дублером Головина и выходит либо с ним вместе на очень короткий отрезок времени, либо играет, когда Головин не может этого сделать.

Я прекрасно понимаю, что тренеру сборной, Станиславу Черчесову, орденоносцу, без пяти минут герою России, популярнейшему человеку, который как принято считать, влюбил народ в сборную, задали вопрос про Головина и Миранчука, и он с обидой сказал: но ведь в последнее время нет ни того, ни другого, как же я могу их использовать. Очень милый ответ. Все-таки Станиславу Саламовичу не задают правильных вопросов. Ведь речь шла не только о последних сборах национальной команды, где действительно не было Головина и Миранчука. Речь идет об очень длинном отрезке времени. Речь идет о концепции игры команды, которая существует на данный момент.

Другой упрек к сборной заключается в том, что она стара и не обновляется. Станислав Черчесов снова возмутился. Вот человек все-таки в пузыре живет, да? В каком-то изолированном информационном пузыре. Он сказал: посмотрите, ведь из 23-х футболистов, которые играли на чемпионате мира-2018, на последнем сборе сборной было всего 8 человек. Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, сам Черчесов признавал, что на последнем сборе национальной команды многих футболистов не было из-за травм - тех же Головина и Миранчука.

Я не настаиваю на своей правоте, это не более, чем мнение. Но мне кажется, что как-то можно более предметно и как бы более уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, которые рассчитан на придурков. Которые, может быть, даже ничего не помнят", - заявил Уткин в эфире "Футбольный клуб" на своем ютуб-канале.

В ноябре сборная России проведёт товарищеский матч с Молдовой, а также сыграет с Турцией и Сербией в Лиге Наций.

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