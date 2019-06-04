Уткин раскритиковал Денисова, который решил завершить карьеру
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин подверг критике полузащитника Игоря Денисова, который принял решение завершить карьеру.
"Как же примитивно устроена личность у человека! Казалось бы, есть спрос на тебя, здоров — ну играй. Не за титулы, но играй! Посмотрите, сколько в Голландии стариков играет. До самых седых глубоких седин бегают. Уже и под лысиной седины и то считаются. Но нет. Говорит: "Я настроен только на максимальные цели". Ты настроен только на максимальные доходы.
Все это поколение российских футболистов уходило довольно рано и далеко не все по здоровью. Многие просто утратили мотивацию, потому что денег уже столько как раньше не платят, а за другие играть не хочется. Какое же место футбол занимает в вашей жизни?" - заявил Уткин в передаче "Футбольный клуб", которая выходит на его YouTube-канале.
35-летний Денисов за свою карьеру выступал за "Зенит", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". За сборную России сыграл 54 матча.
За годы карьеры хавбек регулярно попадал в скандальные ситуации: предлагал подраться милиционеру, с которым у него произошел конфликт в кафе, нарушал режим в "Зените", подрался с защитником "Динамо" Леандро Фернандесом, поругался с тренерским штабом сборной России и не поехал на Евро-2008, подрался с инструктором по вождению, оскорбил легенду "Зенита" Владислава Радимова, поругался с экс-тренером "Спартака" Валерием Карпиным, поссорился с руководством "Зенита" из-за зарплат Халка и Витселя, поругался с Самуэлем Это'О в "Анжи", устроил ссору с экс-тренером "Динамо" Станиславом Черчесовым, из-за чего не попал в сборную России на ЧМ-2018, оскорбил допинг-офицера по время допинг-теста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20