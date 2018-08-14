Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева"

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин подверг критике московское "Динамо" за "дело Ташаева".

Напомним, что "бело-голубые" добиваются дисквалификации полузащитника, который текущим летом перешёл в "Спартак".

"Динамо" явно перебарщивает с "делом Ташаева". Вот уже полгода этот слегка варьируемый заголовок вялотекуще шокирует в ленте новостей время от времени. Ташаев-то ни при чём. Как и Рауш, а ведь есть ещё "дело Рауша". А при деле тут на самом деле клуб, который сперва нанял на работу на ответственную должность человека с обширным бэкграундом мошенника. Потом доверил ему право решать деньгоёмкие вопросы. Потом не уследил. На позиции следящего работал замечательный футболист, в бизнесе понимающий, как опорник в дриблинге, и своей непросвещённой подписью сглупа скрепил все эти мошеннические схемы. Потом у клуба случился спохват, и вот дело Ташаева об ручку с делом Рауша марширует по страницам прессы. Дело Ташаева в очередной итерации на днях не принял к рассмотрению суд, запущена новая.

В результате склоняются имена футболистов. Которые ни сном, ни духом. И "Динамо" приближается с каждым днём не к тому, чтобы вернуть деньги, и не к тому, чтобы засадить мошенника в тюрьму, и даже не к тому, чтобы засадить мошеннику по гланды - "Динамо" добивается только того, что имена футболистов, одного - сделавшего себе в клубе имя и доросшего до уровня сборной (Ташаев), другого - вернувшегося на Родину отцов из комфортной Бундеслиги ради чисто спортивного шанса сыграть на Чемпионате Мира (Рауш) - эти имена полощутся в любой прессе в разделе судебная хроника. Как же ты, "Динамо", ведёшь дела. Так алкоголик романы сочиняет - плодотворным путём саморазрушения. Цирроз управления. Паралич менеджерского мозга" - сказал Уткин.

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