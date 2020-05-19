Уткин раскритиковал ФИФА за отмену церемонии The Best

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о решении ФИФА отменить церемонию награждения лучшего футболиста года по собственной версии.

"Нынешний сезон - отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна судьба еврокубков, отменён Чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда ещё выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого. Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы, настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду", - сказал Уткин.

Напомним, что ФИФА отменила мероприятие из-за пандемии коронавируса. Церемония была запланирована на сентябрь. Место проведения - Милан.

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