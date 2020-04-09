Уткин раскритиковал игроков "Локомотива" за отказ идти на урезание зарплаты на 40%

Теги василий уткинлокомотив москва

Уткин раскритиковал игроков "Локомотива" за отказ идти на урезание зарплаты на 40%

Известный журналист Василий Уткин рассказал, что думает о возможном понижении зарплат футболистов "Локомотива" в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что игроки "железнодорожников" отказались идти на урезание оклада на 40%, из-за чего многие обвинили их в жадности. 

Стоит отметить, что главный тренер команды Юрий Семин встал на защиту футболистов.

"Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам "Локомотив" зашел. Нет, ну ты подумай.

И Юрий Палыч письмо пишет. С узнаваемой стилистикой…

Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали… Отказ от сокращения зарплаты сейчас - это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята", - написал Уткин.

Напомним, многие клубы согласились на сокращение оклада, чтобы помочь клубам в период кризиса.

А еще: Член совета директоров "Локомотива" рассказал об отношении Геркуса к Семину| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов