Уткин раскритиковал игроков "Локомотива" за отказ идти на урезание зарплаты на 40%

Известный журналист Василий Уткин рассказал, что думает о возможном понижении зарплат футболистов "Локомотива" в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что игроки "железнодорожников" отказались идти на урезание оклада на 40%, из-за чего многие обвинили их в жадности.

Стоит отметить, что главный тренер команды Юрий Семин встал на защиту футболистов.

"Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам "Локомотив" зашел. Нет, ну ты подумай.

И Юрий Палыч письмо пишет. С узнаваемой стилистикой…

Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали… Отказ от сокращения зарплаты сейчас - это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята", - написал Уткин.

Напомним, многие клубы согласились на сокращение оклада, чтобы помочь клубам в период кризиса.

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