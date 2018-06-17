Известный российский телекомментатор Василий Уткин раскритиковал игру сборной Исландии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

"Я не понимаю, как вы можете восхищаться игрой сборной Исландии. Только что посмотрел их игру против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет. Скажите, как можно восхищаться ухабом на дороге? Можно восхищаться тем, как кто-то в гостях виртуозно разбил дорогущую хрустальную чашку? В этом есть определённая удаль, но как этим можно восторгаться? Эти люди приехали всем мешать играть в футбол. Как в этом можно видеть какую-то футбольную мысль? Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили. Это типичные сыновья маминой подруги.

И вот теперь восхищаться тем, как эти люди в двадцать две ноги, иногда в двадцать две руки и одиннадцать голов, разрушают одну игру, вторую игру, третью игру. Сборная Исландии - это эффект некой эволюции, то как люди борются за выживание. Боретесь за выживание? Совершите заплыв нагишом из Рейкьявика до Ньюфаундленда. Для чего вы пришли нам мешать футбол смотреть? Чем быстрее сборная Исландии соберёт свои немудрящие вещи и поедет к своим вулканам, на которых с трудом пытаются быть похожими, тем будет лучше" - сказал Уткин.

Не пропустите: Месси прокомментировал ничью со сборной Исландии. | http://soccernews.ru