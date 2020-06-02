Уткин раскритиковал интервью Сёмина

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Уткин раскритиковал интервью Сёмина

Журналист и видеоблогер Василий Уткин остался недоволен вчерашним интервью экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Сёмина.

"Решение об уходе Сёмина очень многим понятно и очень многими принято как своё. Просто об этом мало кто решается говорить, многие боятся резонанса и не хотят с этим связываться. Вообще, в истории с Сёминым нет ни одного слова, сказанного своевременно. Все слова опоздали. Его интервью - это слова рассерженного, обиженного деда. Скажите себе это, и вы всё сразу поймёте. И тонны негатива, и слова о том, что он очень уважает этих людей, просто он с ними больше работать не хочет.

Это говорит старик-разбойник из фильма. Слова о том, что руководители клуба должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи. Ещё раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением", - поделился мнением Уткин.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

Совет директоров "железнодорожников" отказался продлевать контракт с легендарным наставником, назначив вместо него серба Марко Николича.

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