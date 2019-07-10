Уткин раскритиковал "Локомотив" и Гильерме

Теги василий уткинлокомотив москвамаринато гильерме

Уткин раскритиковал "Локомотив" и Гильерме

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с продлением контракта между "Локомотивом" и вратарем Гильерме.

Напомним, что соглашение истекает 31 декабря 2019 года. Стороны пока не смогли договориться о заключении нового договора, в связи с чем появилась информация о скором уходе натурализованного бразильца в другой клуб.

"Честно говоря, я не понимаю клуб. Гильерме в "Локомотиве" дольше Овчинникова. Он легенда. Ему 33 года, что за возраст для вратаря? Деньги деньгами, но предлагать контракт 1+1? Полагаю, в ситуации Гильерме логично желать доиграть в клубе до конца. Ну, что это за формулировка - 1+1? Ещё не доходя до денег. С Ерёменко, переход которого в "Локомотив" был возможен, была другая история, но в этом схожа. Парню тридцать, самый сок карьеры пропустил по глупости и... годичный контракт. Ну как это, это же просто не разговор.

Но при этом, возвращаясь к самому Гильерме. 1) сейчас 2) легенде "Локо" 3) 31 декабря, посреди сезона просто даже допускать мысль уйти в "Спартак"? Вот в этот сегодняшний "Спартак"? Так думает вице-капитан "Локо"? Да это себя не уважать. Посреди сезона, в котором необходимо становиться чемпионом, причём это в случае ухода в "Спартак" наверняка в последний раз в карьере... Правду говорят - очень, очень особые мозги у бразильцев. Если в позиции клуба нет логики, то в позиции Гильерме просто безумие. Инфантильное, капризное безумие", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, сыграл 288 матчей и пропустил 275 голов.

Не пропустите: "Локомотив" подтвердил продление контракта с Бариновым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов