Уткин раскритиковал "Локомотив" и Гильерме

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с продлением контракта между "Локомотивом" и вратарем Гильерме.

Напомним, что соглашение истекает 31 декабря 2019 года. Стороны пока не смогли договориться о заключении нового договора, в связи с чем появилась информация о скором уходе натурализованного бразильца в другой клуб.

"Честно говоря, я не понимаю клуб. Гильерме в "Локомотиве" дольше Овчинникова. Он легенда. Ему 33 года, что за возраст для вратаря? Деньги деньгами, но предлагать контракт 1+1? Полагаю, в ситуации Гильерме логично желать доиграть в клубе до конца. Ну, что это за формулировка - 1+1? Ещё не доходя до денег. С Ерёменко, переход которого в "Локомотив" был возможен, была другая история, но в этом схожа. Парню тридцать, самый сок карьеры пропустил по глупости и... годичный контракт. Ну как это, это же просто не разговор.

Но при этом, возвращаясь к самому Гильерме. 1) сейчас 2) легенде "Локо" 3) 31 декабря, посреди сезона просто даже допускать мысль уйти в "Спартак"? Вот в этот сегодняшний "Спартак"? Так думает вице-капитан "Локо"? Да это себя не уважать. Посреди сезона, в котором необходимо становиться чемпионом, причём это в случае ухода в "Спартак" наверняка в последний раз в карьере... Правду говорят - очень, очень особые мозги у бразильцев. Если в позиции клуба нет логики, то в позиции Гильерме просто безумие. Инфантильное, капризное безумие", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, сыграл 288 матчей и пропустил 275 голов.

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