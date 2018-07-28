Уткин раскритиковал матч за Суперкубок России

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался о матче за Суперкубок России.

"То, что я вижу на стадионе в Нижнем Новгороде - абсолютное разочарование, удручающее зрелище" - написал Уткин в своем твиттере.

Отметим, что "Локомотив" и ЦСКА завершили основное время нулевой ничьей. В овертайме Марио Фернандес вывел ЦСКА вперед.

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