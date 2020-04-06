Уткин раскритиковал президента Беларуси

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Уткин раскритиковал президента Беларуси

Журналист блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, как пандемия коронавируса влияет на людей.

"Понимаете, сейчас весь жизненный уклад поменялся. Катастрофа пандемии - это катастрофа жизненного уклада.

А сидеть дома на выходных так называемых, не имея возможности никуда выйти, смотреть на своих домашних не первый день - это нормально. Осталось только сходить на футбол, чтобы там аура толпы и прочее, прочее.

Очень многим, не только мне, стало ясно, что с эпидемией все очень серьезно, именно в момент, когда вдруг остановился весь футбол. Буквально в одну неделю и по всему миру.

Кроме Беларуси. Ну, как вы понимаете, она особняком находится. У Батьки (Александра Лукашенко) же не все дома, как известно. Поскольку он карантин не объявил, у него не все дома. Это совершенно очевидно", - Уткин.

По последним данным, в мире заражены Covid-19 более миллиона человек. В России количество подтвержденных случаев - 6 тыс 343 человека.

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