Уткин раскритиковал президента Беларуси
Журналист блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, как пандемия коронавируса влияет на людей.
"Понимаете, сейчас весь жизненный уклад поменялся. Катастрофа пандемии - это катастрофа жизненного уклада.
А сидеть дома на выходных так называемых, не имея возможности никуда выйти, смотреть на своих домашних не первый день - это нормально. Осталось только сходить на футбол, чтобы там аура толпы и прочее, прочее.
Очень многим, не только мне, стало ясно, что с эпидемией все очень серьезно, именно в момент, когда вдруг остановился весь футбол. Буквально в одну неделю и по всему миру.
Кроме Беларуси. Ну, как вы понимаете, она особняком находится. У Батьки (Александра Лукашенко) же не все дома, как известно. Поскольку он карантин не объявил, у него не все дома. Это совершенно очевидно", - Уткин.
По последним данным, в мире заражены Covid-19 более миллиона человек. В России количество подтвержденных случаев - 6 тыс 343 человека.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20