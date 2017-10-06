Уткин раскритиковал президента "Зенита" Фурсенко

Известный российский телекомментатор Василий Уткин обрушился с критикой на президента питерского "Зенита" Сергея Фурсенко.

"Фурсенко не бывает прав. Я не против него. Фурсенко дан нам для развлечения. Его слова не совпадают с делами. Он всегда очень много говорит" - сказал Уткин.

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