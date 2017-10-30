Уткин раскритиковал Роберто Манчини

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Уткин раскритиковал Роберто Манчини

Известный российский телекомментатор Василий Уткин подверг мощной критике главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. И не болонка. Болонка живая и тёплая, болонок многие любят. У меня у самого дома собачка маленькая живёт. 6 кило радости! Короче. Не манекен, живой человек, с большим игроцким прошлым. Однако если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини" - написал Уткин на своей странице в Facebook.

Напомним, что вчера "Зенит" дома проиграл "Локомотиву" со счётом 0:3, уступив "железнодорожникам" лидерство в РФПЛ. 

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