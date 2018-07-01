Уткин раскритиковал Роналду за вызывающее поведение

Теги василий уткинкриштиану роналдупортугалия

Уткин раскритиковал Роналду за вызывающее поведение

Известный российский телекомментатор Василий Уткин раскритиковал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за вызывающее поведение.

"Если бы Криштиану приличия позволяли перед ударом ещё и ширинку разваливать нараспашку, он бы это делал" - написал Уткин в своём твиттере.

Напомним, что Роналду покидает мундиаль, поскольку сборная Португалии проиграла Уругваю в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Не пропустите: Роналду продемонстрировал ещё более удручающую статистику в плей-офф Чемпионатов Мира по сравнению с Месси. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов