Уткин раскритиковал Роналду за вызывающее поведение

Известный российский телекомментатор Василий Уткин раскритиковал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за вызывающее поведение.

"Если бы Криштиану приличия позволяли перед ударом ещё и ширинку разваливать нараспашку, он бы это делал" - написал Уткин в своём твиттере.

Напомним, что Роналду покидает мундиаль, поскольку сборная Португалии проиграла Уругваю в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

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