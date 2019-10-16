Уткин раскритиковал трансферную политику "Спартака"

Журналист и блогер Василий Уткин указал на неразбериху в кадровой политике московского "Спартака".

"Вот видите, Глушенков забивает, два отдаёт на гол и ещё зарабатывает пенальти в матче за молодёжку. Его однокорытник Умяров впечатлил своими отрезками в "Спартаке" уже раньше. В "Спартаке" у обоих эпизодические роли, несмотря на то, что Кононов анонсировал год назад, что они кандидаты в основу на ближайшее будущее.

Спортивная дирекция, которая их привела, вместе с селекционной службой давно в отставке. Новая спортивная служба купила за 30 миллионов Крала и Тиля, дороговато. А так всё ок!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Спартак" купил Умярова и Глушенкова у "Чертаново" в январе 2019 года за 600 тысяч евро.

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