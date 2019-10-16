Уткин раскритиковал трансферную политику "Спартака"
Журналист и блогер Василий Уткин указал на неразбериху в кадровой политике московского "Спартака".
"Вот видите, Глушенков забивает, два отдаёт на гол и ещё зарабатывает пенальти в матче за молодёжку. Его однокорытник Умяров впечатлил своими отрезками в "Спартаке" уже раньше. В "Спартаке" у обоих эпизодические роли, несмотря на то, что Кононов анонсировал год назад, что они кандидаты в основу на ближайшее будущее.
Спортивная дирекция, которая их привела, вместе с селекционной службой давно в отставке. Новая спортивная служба купила за 30 миллионов Крала и Тиля, дороговато. А так всё ок!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что "Спартак" купил Умярова и Глушенкова у "Чертаново" в январе 2019 года за 600 тысяч евро.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Ростов
|12
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|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8