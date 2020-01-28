Уткин раскрыл текущую зарплату Кокорина в "Зените"

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Уткин раскрыл текущую зарплату Кокорина в "Зените"

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, сколько зарабатывает по текущему контракту с "Зенитом" нападающий Александр Кокорин.

"Кокорин после тюрьмы говорил, что готов играть бесплатно. Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю. 20 тысяч рублей!" - сказал Уткин.

Напомним, что 28-летний футболист заключил соглашение с "Зенитом" в сентябре прошлого года сразу после выхода на свободу из исправительной колонии.

Договор между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона. Не исключено, что Кокорин больше не сыграет за "сине-бело-голубых", поскольку сейчас его уговаривают перейти в "Сочи" на правах аренды.

Не пропустите: Орлов поделился мнением о ситуации с возможным переходом Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru
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