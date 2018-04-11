Уткин рассказал, благодаря кому "Рома" добивается успеха в Лиге Чемпионов

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Уткин рассказал, благодаря кому "Рома" добивается успеха в Лиге Чемпионов

Известный российский телекомментатор Василий Уткин рассказал, благодаря кому "Рома" добивается успеха в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

По мнению Уткина, огромное влияние на триумфальный ход "волков" в самом престижном еврокубковом турнире оказал спортивный директор Рамон Мончи.

Напомним, что испанский функционер перебрался в "Рому" в апреле прошлого года из "Севильи", в структуре которой он проработал 30 лет. 

Не пропустите: "Рома" не пропустила ни одного гола в домашних матчах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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