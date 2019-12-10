Уткин рассказал, чем отличается Тедеско от Кононова

Теги василий уткинспартак москваолег кононовдоменико тедеско

Уткин рассказал, чем отличается Тедеско от Кононова

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о различиях между нынешним наставником "Спартака" Доменико Тедеско и бывшим главным тренером "красно-белых" Олегом Кононовым.

"Я совершенно не уверен, что с Тедеско "Спартак" ожидает провал. У каждого тренера есть соревновательный период, и он приходит выполнять определённую задачу. Я не вижу необходимости сравнивать Кононова с Тедеско, потому что Тедеско - тренер, а Кононов был поп.

Тедеско разговаривает футбольными категориями. Он объясняет всё с футбольной точки зрения. Безусловно, он делает ошибки, и у меня нет никакой уверенности в том, что он справится, но Тедеско говорит о построении, о готовности, говорит о том, что у него уже есть хорошая группа игроков и других ему не надо.

А что говорил Кононов? Он успел назвать три состава, более-менее его удовлетворяющего. И ничего не получилось. Кононов говорил о терпении, о том, что нужно верить и перетерпеть, говорил о доверии со стороны руководства. Это поповские разговоры, а не тренерские. Кононов - поп.

Вот кем он показал себя на протяжении работы со "Спартаком". Даже его пиджак - разновидность сутаны. А Тедеско - тренер. Хороший или плохой, но тренер. У него тренерские мысли в голове, его можно обсуждать", - сказал Уткин.

Напомним, что Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Тедеско принял "народную команду" 14 октября.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал итоги заседания совета директоров "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов

Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов