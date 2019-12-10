Уткин рассказал, чем отличается Тедеско от Кононова

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о различиях между нынешним наставником "Спартака" Доменико Тедеско и бывшим главным тренером "красно-белых" Олегом Кононовым.

"Я совершенно не уверен, что с Тедеско "Спартак" ожидает провал. У каждого тренера есть соревновательный период, и он приходит выполнять определённую задачу. Я не вижу необходимости сравнивать Кононова с Тедеско, потому что Тедеско - тренер, а Кононов был поп.

Тедеско разговаривает футбольными категориями. Он объясняет всё с футбольной точки зрения. Безусловно, он делает ошибки, и у меня нет никакой уверенности в том, что он справится, но Тедеско говорит о построении, о готовности, говорит о том, что у него уже есть хорошая группа игроков и других ему не надо.

А что говорил Кононов? Он успел назвать три состава, более-менее его удовлетворяющего. И ничего не получилось. Кононов говорил о терпении, о том, что нужно верить и перетерпеть, говорил о доверии со стороны руководства. Это поповские разговоры, а не тренерские. Кононов - поп.

Вот кем он показал себя на протяжении работы со "Спартаком". Даже его пиджак - разновидность сутаны. А Тедеско - тренер. Хороший или плохой, но тренер. У него тренерские мысли в голове, его можно обсуждать", - сказал Уткин.

Напомним, что Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Тедеско принял "народную команду" 14 октября.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал итоги заседания совета директоров "Спартака". | http://soccernews.ru