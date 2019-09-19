Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи

Журналист Василий Уткин в своем телеграме рассказал, что владелец "Спартака" Леонид Федун на заседании исполкома РФС предложил проверять всех судей на детекторе лжи.

"Судьям предложили пройти проверку на детекторе лжи. Насколько я понял, инициатива исходит от Евгения Гинера.

Давайте четко подразделять: проблема с качеством или с честностью? Если первое - детектор лжи поможет не в большей степени, чем анализ мочи.

Если второе... Давайте вы первые. И давайте в рамках проверки Следственного Комитета, что ли. Потому что если есть разумные подозрения, то их надо обоснованно изложить.

Upd. Уточнение. Гинер ни при чем, инициатива Федуна", - написал Уткин.

Ранее журналист высмеял желание "Спартака" пригласить Венгера.

Напомним, завтра, 20 сентября, "Спартак" в рамках 10-го тура РПЛ сыграет с "Уфой". Начало встречи - 17:30 (мск).

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