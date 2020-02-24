Уткин рассказал, что может помешать "Зениту" стать чемпионом России

Блогер Василий Уткин на ютуб-канале Тимура Журавеля рассказал, что может помешать петербургскому "Зениту" стать чемпионом России, а также высказался о борьбе за выход в Лигу Чемпионов.



"Я думаю, что "Зениту" может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление "Сочи" и "Оренбурга" в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего.

Что касается борьбы за выход в Лигу чемпионов, "Локомотив", конечно, по подбору игроков и по спаянности команды на текущий момент превосходит всех остальных. Думаю, что ЦСКА не сможет занять второе место ни при каких обстоятельствах и его разыграют "Локомотив" и "Краснодар". У "Локомотива" шансов 65% против 35", - сказал Уткин.

Ранее блогер заявил, что он желает "Спартаку" вылететь в первый дивизион.

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