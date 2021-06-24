Уткин рассказал, что помешало сборной России занять третье место в группе
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о выходе сборной Украины в плей-офф Евро-2020 на фоне вылета из турнира сборной России.
"Я говорил, что мне кажется, что в конце концов Россия и Украина покажут примерно одинаковый результат и закончат турнир примерно одинаково. Я очень рад за Украину и не подстилаю соломку, но смотрите: ведь и у той, и у другой команды три очка.
Но если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один, и сборная России заняла бы третье место. В турнирной ситуации точно такой же, как у Украины - первая команда всё выиграла, вторая выиграла всё, кроме одного, третья выиграла один матч, а последняя получила ноль. Было бы так.
Но судьба сборной России от этого бы никак не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная игра дома, позорная игра дома. Вот видите, я и неправ, но отчасти прав. Какие разные три очка, какие разные турнирные судьбы. И то, что Россия четвёртая, а Украина третья, - это уже такой дополнительный показатель", - сказал Уткин.
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1