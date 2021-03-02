Уткин рассказал, как "Зенит" отказался от таланта "Динамо" Захаряна

Журналист и видеоблогер Василий Уткин указал на селекционный просчёт питерского "Зенита".

По его словам, в 2019 году "сине-бело-голубые" отказались подписывать полузащитника Арсена Захаряна, ныне выступающего за московское "Динамо".

"Все говорят о Захаряне. Добавлю два замечания. Во-первых, очень важно, что он выполняет на поле не подыгрывающую роль, которая часто отводится молодым и вообще новичкам. Он играет и придумывает сам. И во-вторых. Два года назад парня привозили показать в "Зенит". Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Захарян - один из самых многообещающих футболистов России. В октябре британское издание The Guardian включило его в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения.

На минувших выходных 17-летний хавбек впервые вышел в основе "Динамо", за тайм забив гол и заработав пенальти.

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